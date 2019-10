Tabakszaak dertien keer overvallen: 'En toch gaan we door'

Het ziet eruit als een simpel regeltje in een krant of op een website, maar er kan heel wat tragiek achter schuil gaan. Tabakswinkel De Posthoorn in Rotterdam-Delfshaven werd vrijdagmiddag weer overvallen. Het was niet de eerste keer, of de vijfde. Sinds de opening is de zaak al dertien keer overvallen, zegt de eigenaresse.