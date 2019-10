Maassluizer moet huis uit na drugshandel

Dat meldt mediapartner WOS. In de woning werd op 18 juni een inval gedaan vanwege drugsoverlast. Drie mannen werden aangehouden en later veroordeeld voor bezit van cocaïne.

De woning werd op last van de burgemeester gesloten, maar de huurder, die zijn sleutel aan het drietal had gegeven, keerde eind augustus toch terug. Aanvankelijk was dat toegestaan, omdat hij vijf dagen de tijd had om de woning leeg te halen. De bewoner besloot echter toch langer te blijven.

Woningcoöperatie Vestia begon daarop een uitzettingsprocedure, die nu dus eindigde met de uitspraak van de kantonrechter.