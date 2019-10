Uitslag Poll: Helemaal niks in Amsterdam... voor Feyenoord

Feyenoord ging in het seizoen 2018/2019 ook onderuit bij Ajax (Bron: ANP)

Feyenoord heeft zondag niks te zoeken bij Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Uit een poll onder ruim 1600 mensen blijkt bijna de helft (48%) geen vertrouwen te hebben in een goede afloop voor de Rotterdammers in De Klassieker.