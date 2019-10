Drugsdealer opgepakt in Middelharnis

De politie heeft in Middelharnis een drugshandelaar aangehouden en een hoeveelheid drugs in beslag genomen.

Donderdagavond hielden in de omgeving van het huis van de man in korte tijd vijf jongeren aan. Ze werden op het Kerkepad gecontroleerd op drugsbezit. Onbekend is of ze iets bij zich hadden.

Daarna gingen agenten naar de woning aan de Lijsterbes, waarover al langere tijd klachten binnenkwamen over drugshandel. In het huis werden geen drugs gevonden, maar wel in de auto van de verdachte. Ook lag er veel contant geld in de middenarmconsole.

De auto, het geld en de drugs zijn in beslag genomen.