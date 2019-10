Jan Everse in FCR: 'Ik geloof in Senesi bij Feyenoord'

Vrijdag schoof oud-Feyenoord speler Jan Everse aan bij presentator Bart Nolles in FC Rijnmond. Samen met Geert den Ouden en Ruud van Os blikten zij terug op de nederlaag in de Europa League van Feyenoord bij Young Boys (2-0).

Zo kwam de rol van Marcos Senesi in het duel met de Zwitsers ter sprake. Everse heeft, ondanks dat Senesi nog niet veel heeft kunnen laten zien, veel vertrouwen in de Argentijn. Ondanks dat Stam hem pas laat een basisplaats gaf. “Ik vond het van Jaap Stam een slechte keuze hem op de bank te houden. Je moet hem vertrouwen geven. Als hij bij Ajax had gezeten, speelt hij moeiteloos mee. Dat is een ander elftal dan Feyenoord. Hij komt in een dramaelftal terecht. Misschien is het gek, ik denk dat die jongen er toch gaat komen.

Daarnaast vond Everse ook dat in de wedstrijd een leider op had moeten staan. Die zag hij niet, en volgens de oud-trainer van onder meer Sparta is aanvoerder Steven Berghuis niet de leider die Feyenoord nodig heeft. Berghuis heeft het absoluut niet om leider te zijn, dat is geen persoonlijkheid. Hij heeft wel een grote mond en hij wil alles doen, maar geen persoonlijkheid."

Toch schets Everse na de nederlaag tegen Young Boys geen doemscenario voor Feyenoord in de Klassieker tegen Ajax van aankomende zondag. Hij ziet zelfs kansen voor de Rotterdammers. "Ajax had tegen Chelsea en RKC Waalwijk veel moeite. Ajax gaat"nonchalant spelen tegen Feyenoord. Die komen hautain, met 'we winnen wel eventjes'."

Bekijk de volledige uitzending van FC Rijnmond hieronder.