Vlaardingse NOS-journalist komt vrij

De Vlaardinger was in gijzeling genomen nadat hij als getuige weigerde de vragen van een onderzoeksrechter te beantwoorden. Robert Bas beriep zich op zijn verschoningsrecht als journalist, maar de onderzoeksrechter vond dat hij toch moest antwoorden. Hij werd daarom naar de cel gestuurd.

Drie rechters van de rechtbank in Rotterdam hebben die beslissing weer ongedaan gemaakt.

Het draait allemaal om een afgeluisterd gesprek in het onderzoek naar de moord in 2014 op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in Berkel en Rodenrijs. Robert Bas heeft telefonisch contact gehad met een bron. De onderzoeksrechter wilde meer weten over dat gesprek, maar de journalist heeft dat categorisch geweigerd.

Vrijdagochtend hebben ongeveer honderd journalisten een betoging gehouden bij de Rotterdamse rechtbank. Daarbij werd het belang van de persvrijheid benadrukt.

Organisator Marcel Haenen van NRC Handelsblad sprak van 'magistratelijk machtsmisbruik'. "Dit raakt niet alleen de journalistiek, maar de hele samenleving."