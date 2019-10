KNVB doet verder onderzoek naar BeNeLiga

De KNVB besloot verder te kijken naar de BeNeLiga na conclusies uit een onderzoek van het consultancybedrijf Deloitte naar de BeNeLiga. De KNVB en de Belgische voetbalbond zien in de resultaten van het onderzoek dat de BeNeLiga potentieel heeft.

Eerder deze week sprak RTV Rijnmond met Feyenoord-trainer Jaap Stam, oud-Feyenoorder Jan Boskamp en Sparta-directeur Manfred Laros over een eventuele BeNeLiga. Gedrieën zijn zij geen voorstander van de BeNeLiga. Volgens Stam is Nederland al goed onderweg. "We hebben in Nederland bepaalde gedachtegangen over het voetbal. Een aantal jaar zaten wij er heel anders in. Nu presteert het Nederlands Elftal steeds beter en andere clubs doen het goed in Europa. Ik ben niet zo van het samenvoegen."