Proef de herfst in stadspark De Plantage

Veel mensen trekken in de herfst hun kaplaarzen aan en gaan lekker op zoek naar paddenstoelen, kastanjes of mooie gele, rode of oranje blaadjes. In Schiedam komen deze herfstliefhebbers helemaal aan hun trekken in De Plantage: het oudste stadspark van Nederland.

De Plantage is maar liefst 252 jaar oud. "Veel mensen zullen zeggen dat een park geen natuur is, maar allerlei dingen die je in een bos ziet, gebeuren in een stadspark ook", vertelt boom- en groenadviseur Huib Sneep.

De herfst is later

"Kijk, daar zie je de prachtige oranje kleuren van de herfst, maar hier staan de rozen nog in bloei. En ook als je naar die beuk kijkt, dan lijkt het nog zomer." Huib legt uit dat de herfst steeds later intreedt door de opwarming van de aarde.

Doordat het klimaat verandert, kunnen bepaalde planten- en bomensoorten nu ook in Nederland overleven. "Je kon je twintig jaar geleden echt niet indenken dat mensen olijfbomen in de tuin hadden. Tegenwoordig kan dit makkelijk."

Dahlia's zijn hip

Huib is ontzettend trots op het perkje met Dahlia's in het park. "Grappig hoe trends zich vormen, deze bloemen zijn jaren lang uit de mode geweest. Maar, ze hebben een comeback gemaakt."

Om te voorkomen dat de Dahlia's in de winter kapot vroren, werden de knollen vroeger, net voor de winter, uit de grond gehaald. "Deze moest je heel voorzichtig opgraven en dan in een kistje met turf in huis bewaren." Omdat de winters nu zachter zijn, is dit niet meer nodig. "Het toedekken met herfstbladeren is afdoende."