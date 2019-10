Het Geheim van de Tarwewijk: Thuis op Straat

Thuis op Straat in Het Geheim van de Tarwewijk

In de achtste en laatste aflevering van Het Geheim van de Tarwewijk wordt een bezoek gebracht aan Thuis op Straat, een Rotterdamse organisatie die zich inzet voor activiteiten voor kinderen in de buitenruimte.

Je vindt de ‘blauwe hesjes’ in parken, op pleinen en bij speeltuinen. Overal waar kinderen op straat bij elkaar komen probeert TOS de kinderen te begeleiden en een goede tijd te geven in hun buurt. Voor een selectie van deze kinderen organiseert TOS al jaren verschillende minivakanties in de stad. Sinds zeven jaar wordt de vakantie gehouden op het SS Rotterdam, de kinderen worden met alle egards ontvangen.

Het Geheim van de Tarwewijk is aanstaande zaterdag vanaf 17:12 uur te zien op TV Rijnmond. Deze aflevering wordt vervolgens elk uur herhaald.