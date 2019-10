Foodexpert: tijd voor comfortfood met pompoen en paddenstoelen uit het bos

De herfst is in volle gang. Straks is het weer vroeger donker vanwege de wintertijd. Bij dit jaargetijde hoort comfortfood met een lekker glas rode wijn. Maar wat is comfortfood nu precies? Gijsbregt Brouwer, onderdeel van het Rijnmond-expertteam, weet daar alles van. In 2013 richtte hij samen met een compagnon het foodplatform 'De Buik van Rotterdam' op.

De zomer is voorbij en de regen slaat tegen de ruiten. Het herfstige weerbeeld kan somber stemmen. "Mensen denken bij comfortfood aan het woord comfortabel, maar het gaat eigenlijk over troost", zegt Brouwer. "We zitten weer langer binnen. Het gevoel van de gesloten gordijnen en de open haard. Het is wat simpeler, boerser eten voordat we straks weer helemaal uitpakken met kerst."

Pompoen

"Voedsel dat je troost biedt, dat als het ware een arm om je heen slaat. Dan denk ik inderdaad aan stoofschotel, stamppotten en soep. Soep is wat mij betreft comfortfood nummer één. In die soep kun je van alles verwerken wat met de herfst op de grond ligt. Denk aan pompoenen voor pompoensoep."

Een andere tip van Brouwer is de hert- of eendtataki. "Tataki is een heel snelle manier van aanbraden of grillen van vlees. Een beetje op z'n Japans, zoals vroeger met tonijn of zalm. Dat je zo'n rauw visje net even een verbrand laagje geeft. In dit geval dus met hert of eend en die is dan nog best rauw aan de binnenkant."

Ook de paddenstoelen zijn populair als comfortfood. "Het is toegestaan om per persoon 250 gram paddenstoelen uit het bos mee te nemen", zegt de Rijnmond-expert. De Witte benadrukt wel het gevaar hiervan. "Het is wel tricky als je het voor de eerste keer gaat doen. Neem iemand mee die er verstand van heeft."

