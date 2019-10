Leugenbank Maassluis treurt om terminale gangmaker Aad

De mannen van de leugenbank in Maassluis genieten deze week van de verlate herfstzon. Toch hangen er donkere wolken boven de hangplek voor oudere mannen aan het Hoofd. Gangmaker en ruwe bolster Aad van Rooijen is ernstig ziek. "Een paar lange maanden heb ik nog, zei die vent in Den Hoed tegen me."

Een lesje 'klimaatonzin' van de hangouderen kreeg een tijdje geleden veel landelijke aandacht. De Rijnmond-reportage ging 'viral'. Op website Dumpert kregen de mannen bijna een half miljoen kijkers.

De plek aan het water is zoals altijd het epicentrum van uitgesproken meningen over de toestand in de wereld en in de regio. Ze praten over politiek, over de Brexit, over Trump, het klimaat, de Hoekse Lijn en hoe mooi het vroeger allemaal was.

Ouwehoeren

Deze week gaat het niet over politiek of klimaat. Het is de gezondheid van Aad (75) die de mannen bezighoudt. "Kanker ja", vertelt Aad monter. "Het gaat niet goed met mij. Mijn nier is al weggehaald en nu blijkt het uitgezaaid te zijn. Het is voor mij binnenkort afgelopen. Maar ik heb wel euthanasie gevraagd dus ik bepaal het lekker zelf. Dat ik kan zeggen van 'hee, nou wil ik die spuit dat ik wieberen gaat'. Geen pijn, geen kasplantje, niet ouwehoeren want dat heb ik vroeger ook niet gedaan'. Aad verloor op jonge leeftijd ook zijn vrouw aan kanker."

Alles verzopen

De grijze bankmakkers luisteren stil naar het relaas van Aad, maar maken ook grappen. "Ja ik heb hartstikke veel steun aan ze, echt wel. Ik praat er liever niet over hoor. Heb gevraagd om een bloemetje maar dat is te duur". De bank buldert mee met Aad.

"Ik heb een mooi leven gehad, als zeeman de hele wereld gezien. Iedereen komt aan de beurt", zegt hij nuchter. 'Of ik goed verzekerd ben? Ik heb alles verzopen', schatert Aad en kornuiten. "Ik hoop de kerst te halen en jou ook gauw weer te zien", zegt Aad bij het afscheid van Ronald de verslaggever. Wordt vervolgd.

Wil je Aad een hart onder de riem steken: Aad van de leugenbank, Rijnmond, Postbus 1515, 3000 BM in Rotterdam.