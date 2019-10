Krimpen wil onderzeebotenorder binnenslepen

Aangezien ze bijna aan het einde van hun levensduur zijn, moeten ze worden vervangen. Het project is internationaal aanbesteed, omdat sinds 1994 geen onderzeeërs meer in Nederland worden gemaakt. Defensie stelt wel één belangrijke voorwaarde aan deze aanbesteding: de nationale industrie moet meeprofiteren.

Miljardenorder

Vervanging van de vloot kost 3,5 miljard euro. Voor het onderhoud, dat dertig jaar gaat duren, wordt nog eens zeven miljard euro berekend. Vier internationale partijen strijden om deze miljardenorder.

Zo zoekt scheepswerf Damen uit Gorinchem de samenwerking met het Zweedse Saab-Kokcums. Zij willen de onderzeeboten in Vlissingen bouwen en hebben volgens deskundigen goede papieren. De andere regionale partij Royal IHC, is samen met het Franse Naval Group ook nog volop in de race.



"We zijn één van de grotere werven in Nederland en vooral gespecialiseerd in complexe scheepsbouw en engineering," zegt commercieel directeur Louwrens Op de Beek van Royal IHC. "Zo bouwen we naast baggerschepen ook pijpenleggers en die zijn vijf keer zo complex als een fregat. Juist daarin onderscheiden we ons van de anderen in de competitie. En daarin zijn we aantrekkelijk voor onze Franse partner, die eerder al 107 onderzeeboten heeft gebouwd."

Kennis en kunde

De koninklijke scheepswerf wil de onderzeeërs op de werf in Krimpen aan den IJssel bouwen, naast de bestaande loodsen. Op de Beek: "Daarnaast nemen we ook een groot deel van het ontwerp voor onze rekening en willen we alle kennis en kunde in huis halen voor het onderhoud."



Wethouder Arjan Neeleman van de gemeente Krimpen aan den IJssel kijkt nuchter en met vertrouwen naar de beslissing van het kabinet. "Het zorgt voor veel nieuwe werkgelegenheid en is een impuls voor de maritieme maakindustrie hier en in de hele regio."

Over het gebrek aan technisch personeel maakt hij zich geen zorgen. "Als ze ergens te vinden zijn, dan is het hier. We zullen zeker ook een beroep doen op opleidingen in de regio. Maar qua logistiek en organisatie moet er nog wel wat gebeuren."