Winkelexpert: Koopavond op donderdag is dood

"Vroeger moest je winkelen omdat je spullen nodig had en dan is donderdag wel een prima avond, want dan heb je mooi het weekend vrij. Maar we zien nu dat mensen winkelen veel leuker zijn gaan vinden", aldus Molenaar vrijdagmiddag op Radio Rijnmond. Hij is hoogleraar eMarketing aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

"Het is meer een onderdeel van een stukje beleving gaan worden. En onze stemming op vrijdagavond is toch wezenlijk anders dan op donderdagavond. Donderdag heb je nog een hele werkdag te gaan en vrijdagavond is het weekend al begonnen. Dan zie je dat winkelen een onderdeel kan zijn van een stukje ontspanning in het weekend. En zeker als dat gecombineerd wordt met horecabezoek, dan zal dat zeker succesvol zijn."



Volgens de hoogleraar doen horecaondernemers en winkeliers er goed aan om nog meer samen te werken. "Het gaat niet meer om de winkels alleen, maar meer om hoe je mensen naar de binnenstad kan trekken. Dordrecht heeft een hele leuke binnenstad. Als alle ondernemers goed met elkaar gaan samenwerken, dan komen de mensen wel op vrijdagavond naar Dordrecht toe.

Molenaar besluit: "Donderdagavond is dood. Vrijdagavond voelen we ons gelukkiger en daarom is de koopdrempel dan lager."