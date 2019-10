Brandbrief Rotterdam: Kabinet moet meer doen tegen stijgende dakloosheid

Aantal daklozen is in de laatste tien jaar fors gestegen

Rotterdam en de drie andere grote steden willen dat het Kabinet meer doet om de stijgende dakloosheid tegen te gaan. In een brandbrief aan premier Mark Rutte luiden wethouder Sven de Langen en zijn collega's van Amsterdam, Utrecht en Den Haag de noodklok en vragen ze om maatregelen. Zo moeten er meer woonplekken komen om daklozen een nieuwe start te geven en moeten daklozen eerlijk worden 'verdeeld' over alle gemeenten. Ook moet er meer geld vanuit Den Haag komen voor opvang van kwetsbare daklozen. Ten slotte moeten regels en wetten die oplossingen tegenwerken overboord worden gezet.

Volgens het CBS is het aantal daklozen de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 40 duizend. Alleen al de laatste twee jaar kwamen er tienduizend bij. "Zonder een landelijke aanpak zal het aantal daklozen in de grote steden, en daarbuiten, de komende jaren blijven stijgen", zo verwachten de wethouders van de vier steden. Voor hen is de grens aan de opvangcapaciteit bereikt, zo schrijven ze.

Begeleiding

Het Leger des Heils onderstreept de noodzaak van maatregelen om de toenemende dakloosheid het hoofd te bieden. "Ik noem het niet eens meer 'de noodklok luiden'", zegt woordvoerder Menno de Boer van het Leger des Heils tegen Rijnmond.

"Er moet nu écht wat gebeuren. Mensen blijven te lang hangen in daklozeninstellingen vanwege een gebrek aan woonruimte. We streven naar drie tot zes maanden voor iemand weer zelfstandig of begeleid kan wonen. Nu is dat gemiddeld dertien maanden."

De Boer benadrukt ook het belang van ambulante woonbegeleiding. "Mensen die na jaren weer zelfstandig wonen, moeten vaak nog begeleid worden om ervoor te zorgen dat ze niet in dezelfde problemen terechtkomen waardoor ze eerder dakloos werden."