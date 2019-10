ANWB: all-seasonband redelijk veilig alternatief

"Mensen zien de banden als alternatief voor de zomer- en winterband", zegt de ANWB'er op Radio Rijnmond. "Het is nog steeds wel de veiligste combinatie om banden speciaal voor de winter ook in de winter te gebruiken en zomerbanden alleen maar in de zomer. Maar dat wisselen van de banden en telkens twee setjes hebben, dat is toch wel een nadeel voor veel automobilisten."

Volgens De Jong gaan we met de all-seasonband eigenlijk weer terug naar vroeger toen mensen helemaal geen verschillende banden per seizoen verwisselden. Alleen zijn de eigenschappen van de banden van nu wel iets beter geworden.

Minder presteren

"We hebben de banden getest en dan zie je wel dat de all-seasonbanden nog steeds minder presteren dan banden die specifiek voor het seizoen zijn gemaakt. Hoe warmer het is hoe slechter de all-seasonband gaat presteren. Het kan soms wel een autolengte in remweg schelen ten opzichte van een zomerband."

In de sneeuw bewijzen de all-seasonbanden volgens De Jong hun waarde meer. "De verschillen in de sneeuw zijn groter, want met een zomerband in de sneeuw heb je eigenlijk geen noemenswaardige grip en dat is met een all-seasonband zeker wel het geval. Daarmee kun je nog veilig de weg op met sneeuw.

De ANWB'er concludeert: "Voor op wintersport schieten all-seasonbanden wel te kort, maar voor het Nederland is het een redelijk veilig alternatief."