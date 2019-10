De Graafschap een paar maatjes te groot voor FC Dordrecht (5-0)

Claudio Braga: 'We zijn geen opleidingscentrum, dit is betaald voetbal'

FC Dordrecht leed op bezoek bij De Graafschap een harde nederlaag in de eerste divisie. In stadion De Vijverberg in Doetinchem werd het 5-0 voor de gastheren. De ploeg van trainer Claudio Braga werd overklast door de Achterhoekers.

FC Dordrecht speelde een bijzonder zwakke eerste helft. Zeker de 2-0 van Mohamed Hamdaoui was onthutsend. Na een kort één-twee rond de middenlijn liep de vleugelspeler van de ‘Superboeren’ zo door naar het zestienmetergebied, zijn afronding was zuiver, niet hard maar wel raak.

De Schapenkoppen leken in de tweede helft in het zadel geholpen te worden. Ted van de Pavert trok de doorgebroken Pedro Marques in het strafschopgebied naar de grond en ontving rood. Marques miste de penalty vervolgens. De Graafschap sloeg een minuut in ondertal toe. Daryl van Mieghem gooide de wedstrijd met de 3-0 in het slot om weer één minuut daarna de 4-0 te maken. Het slotakkoord was voor Jeremy Helmer die de 5-0 maakte

De nederlaag zorgt ervoor dat FC Dordrecht hekkensluiter blijft in de eerste divisie met slechts zes punten. De achterstand op nummer negentien MVV bedraagt drie punten.

Bekijk het interview met trainer Claudio Braga bovenaan het artikel. De spelers van FC Dordrecht waren niet bereikbaar voor commentaar na de 5-0 nederlaag.

Opstelling FC Dordrecht

Ten Hove; Ormonde-Ottewill, De Abreu, Lewis, Gronsveld; Smith, Wehrmann (73' Green), Schuurman; Mourgos (46'Vicario), Marques, Achahbar (73' Hogesteger)

Scoreverloop De Graafschap - FC Dordrecht (5-0)

23' Mohamed Hamdaoui 1-0

31' Mohamed Hamdaoui 2-0

64' Daryl van Mieghem 3-0

65' Daryl van Mieghem 4-0

82' Jeremy Helmer 5-0