ExcelsiorBarendrecht vliegt uit beker

De dames van ExcelsiorBarendrecht zijn er niet in geslaagd de volgende ronde van de eredivisie cup te bereiken. Na de 2-0 nederlaag in de heenwedstrijd was PEC Zwolle nu met 4-2 te sterk voor de ploeg van trainer Richard Mank.

Al na de eerste helft was het een praktisch onmogelijke opgave voor ExcelsiorBarendrecht om uitzicht te blijven houden op de volgende ronde. PEC Zwolle stond met rust al 3-0 voor. Na rust pikte de Zwollenaren nog één doelpunt mee. In de tachtigste minuut deed de Rotterdams-Barendrechtse formatie wat terug via Sophie Cobussen. Drie minuten later maakte Iris van Bokhoven de 4-2 uit een corner.

Zondag 3 november hervatten de dames van ExcelsiorBarendrecht de competitie weer. In de eredivisie ontvangt de ploeg nummer drie Ajax.