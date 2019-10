Sander Fischer: 'Dit mag mij niet gebeuren'

Fischer reageerde op een overtreding van Quinten Timber, die met gestrekt been inkwam. Fischer liep daarna op scheidsrechter Erwin Blank af om verhaal te halen. "Het was een vrij forse overtreding met een aardige snelheid en een gestrekt been. Daarna krijg ik geel voor mekkeren. Daarna had ik nog een opmerking en krijg ik nog een gele kaart. Ik zei dat ik het grote klasse vond dat hij een gestrekt been los van de grond hetzelfde te bestraffen als mekkeren."

Schuldbewust

Dat het hem gebeurt in zijn rol als aanvoerder rekent Fischer zichzelf aan. Schuldbewust reageert hij: "Ik weet dat ik solliciteerde naar die tweede. Dat mag ik mezelf aanrekenen. Persoonlijk vond ik het vrij overdreven, maar hij staat in z'n recht. Ik had dat niet moeten doen. Daar baal ik erg van."

Op het moment van de rode kaart stond Excelsior al met 2-0 achter. De rode kaart was er dus één die erop duidde dat de Kralingers een verloren wedstrijd speelden. "Daar dupeer ik mijn ploeg mee. Dit mag mij niet overkomen. Los van dat we er wat van kunnen vinden, ik mag dat gewoon nooit doen. Ik baal van hoe het gelopen is. Maar we geven de goals ook weer te makkelijk weg."

