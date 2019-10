Het weer van vandaag: laat de zon zich zien?

Door een front boven Engeland is er vandaag veel bewolking, maar af en toe komt er zon er ook doorheen. Meestal zal dat een flets zonnetje zijn.

Vanavond komt dat front vanuit het westen over de regio. De maximumtemperatuur is hoog: ongeveer 18 graden. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten, aan zee kan de wind tijdelijk hard zijn (windkracht 7).

Vannacht trekt die regenzone naar het oosten weg en later komen er enkele opklaringen. Minimum rond 10 graden, matige tot vrij krachtige westenwind.

Morgen is er een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest. Er zijn vaak opklaringen maar ook wolkenvelden, lokaal valt een enkele bui. Maximum morgen rond 13 graden.

Later deze week

Van maandag t/m woensdag droog weer met zonnige perioden en op maandag ook nog wolkenvelden. De temperatuur daalt van 18 graden op zaterdag naar 11 graden op woensdag. In de nacht naar woensdag gaat het aan de grond licht vriezen.