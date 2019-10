Kinderdijk zucht onder massatoerisme

Toeristen in Kinderdijk | Foto: Rick Huijzer

Toeristen op het bankje in de tuin, parkeeroverlast en overvolle paden. Kinderdijk is mateloos populair bij toeristen, maar de enorme stroom toeristen zorgt voor een 'onleefbare situatie', zo oordelen betrokkenen.

De politiek wil de situatie drastisch gaan veranderen. Wat moet er gebeuren? We vroegen het aan molenaars, Kinderdijkers en ondernemers.

Jaarlijks doen zo'n 600.000 toeristen Kinderdijk aan. "Sinds het UNESCO Werelderfgoed is, is het aantal toeristen explosief gestegen", vertelt wethouder Arco Bikker van Molenlanden.

"Mensen moeten een idee krijgen hoe het is om te leven onder zeeniveau, maar dat doe je niet door steeds meer mensen in het gebied te proppen", vertelt molenaar Anja Noorlander. "Daar doe je de gasten en het gebied mee tekort. Het wordt dan voor iedereen onleefbaar. Dat is zo ontzettend jammer."

Collega-molenaar Petra Hoek is het met haar eens. Ook zij is blij met toeristen, maar niet in de mate waarin ze nu komen.

Parkeerproblemen

Naast gebrek aan privacy voor de molenaars, is het gebrek aan parkeerplaatsen in het dorp een flink probleem in de zomer. Toeristen kunnen hun (huur-)auto's niet kwijt en parkeren ze aan de dijk in het dorp, waardoor sommige dijkbewoners hun eigen auto niet kwijt kunnen.

"Als ik boodschappen wil doen, staan er al mensen op mijn plaats te azen. Als ik terugkom, ben ik mijn plaats kwijt", vertelt een bewoner van de Molenstraat.

De wethouder wil voortaan parkeerterreinen buiten het dorp met shuttlebussen. Dit moet de parkeerdruk verminderen. Ook de bussen met toeristen die even 'snel' een selfie komen maken, moeten aangepakt worden.

"Als we niets doen, wordt dit gebied straks overlopen door een paar miljoen bezoekers", vertelt Arco Bikker van Molenlanden. "Daarom moeten we keuzes maken. Er is geen andere optie."

Dinsdag stemmen de gemeenteraden van Alblasserdam en Molenlanden over de gebiedsvisie voor Kinderdijk. Daarna wordt duidelijk welke richting de gemeente in gaat met het bewoonde werelderfgoed.