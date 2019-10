Film over Galapagos opent Rotterdams natuurfilmfestival

De poster van openingsfilm GALAPAGOS: Hope For the Future

Van een film over de Zeeuwse Delta tot een documentaire over de allerlaatste mannelijke noordelijke witte neushoorn in Kenia. Op het Wildlife Film Festival Rotterdam zie je films over de natuur ver weg en dichtbij.

De vijfde editie van het festival start komende woensdag met de openingsfilm GALAPAGOS: Hope For the Future. "We zijn trots dat dit onze openingsfilm is", zegt directeur Raymond Lagerwaard in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond. "Wij proberen als festival de kijkers mee te nemen naar plekken waar ze misschien zelf nooit zullen komen."

GALAPAGOS vertelt over de relatie tussen mens en dier op de eilandengroep in de Stille Oceaan. Over hoe onderzoekers zich inzetten om de bijzondere natuur toekomstbestendig te maken.

"Toen de eerste mensen daar kwamen, was het best een aanslag op de natuur. Maar de groep mensen die daar nu woont, dat is een man of dertigduizend, zet zich enorm in om de eilanden te behouden en de diersoorten terug te brengen", zegt regisseur Evert van den Bos.

'Levend voer'

Er is natuurlijk aandacht voor de beroemde reuzenschildpadden. "De Darwin Foundation, met wie we de film hebben gemaakt, heeft ervoor gezorgd dat ze geherïntroduceerd zijn", zegt Van den Bos. "Eeuwen geleden kwamen mensen met boten langs de eilanden. Zij hebben duizenden van die reuzenschildpadden meegenomen, omdat het 'levend voer' was. Die legden ze dan op hun rug op de boot en die konden zo zes maanden overleven. Op die manier zijn honderdduizend schildpadden dood gegaan."

Van den Bos' favoriete verhaal uit de film gaat over de Darwinvinken. Daar zijn er nog slechts honderd van over. Het is de meest bedreigde vogelsoort op het eiland. "Je ziet in de film dat er vijf van die kleine vogeltjes bij zijn gekomen. Daar zijn ze een half jaar mee bezig geweest. Het is ongelofelijk om te zien hoeveel inspanning het kost om vijf vogeltjes in leven te houden."

Naar de haaien

Het team had slechts een jaar om de film te maken. Om de deadline te halen, filmden ze met vier ploegen tegelijk. En dat ging soms gepaard met uitdagingen, bijvoorbeeld toen ze filmden bij het grootste haaiengebied van de wereld.

"Daar met je ploeg onderwater gaan is best wel een risico, door de enorme stroming. We zijn bijna één van de cameramensen verloren, omdat hij door de stroming werd meegenomen. We hebben echt moeten zoeken."

Het Wildlife Film Festival Rotterdam is van 30 oktober tot 3 november in Cinerama aan de Westblaak. In totaal zijn er veertig films te zien.