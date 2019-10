Supporters bij laatste training Feyenoord: 'Met angst en beven naar Amsterdam'

Na de pijnlijke nederlaag tegen Young Boys deze week maakt Feyenoord zich op voor De Klassieker, zondag in de Johan Cruijff ArenA. Zaterdagochtend was de afsluitende training in De Kuip.

Uiteraard was een deel van Het Legioen naar het stadion gekomen voor de morele steun, maar de opkomst viel tegen; zo'n vijfhonderd man. Hebben zij er nog een beetje vertrouwen in?

"Ze zeggen altijd: 'Na zeven slechte jaren, of dagen, of maanden, komen er weer goede', dus moed houden", zegt een supporter. Een ander zegt: "We gaan met angst en beven naar Amsterdam, maar dat geeft niet. Misschien komen we wel met grote pret terug."

Ze houden de moed erin, maar erg positief zijn ze dus niet. De meesten hopen dat Feyenoord er toch nog een gelijkspel weet uit de slepen. Een jonge supporter is stelliger: "4-2 voor Feyenoord."

De laatste keer dat de Rotterdammers wonnen in Amsterdam was in 2005.