Excelsior Maassluis-ASWH en SteDoCo-VVSB in Zuid-Holland Sport

Zuid-Holland Sport zit weer bomvol amateurvoetbal uit de regio vanaf 14:00 uur. Dit weekend staat de Rijnmond-kraker Excelsior Maassluis - ASWH op het programma in de tweede divisie. In de derde divisie volgen we SteDoCo-VVSB.