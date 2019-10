Burgemeester als crimefighter: 'Dan ook de bevoegdheden'

"Traditioneel gaat de burgemeester over de openbare orde en het Openbaar Ministerie over de bestrijding van criminaliteit. Daar zie je langzaam een verschuiving in", zei burgemeester Pieter van de Stadt van Lansingerland zaterdag bij Radio Rijnmond. "Maar wij hebben helemaal niet de bevoegdheden en instrumenten om die verschuiving voor elkaar te krijgen. Dat maakt mij zorgen."

Burgemeesters hebben bijvoorbeeld geen zeggenschap over de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). "Dat zijn de organisaties die bij uitstek in staat zijn criminaliteit te bestrijden. Over die organisaties gaat de burgemeester helemaal niet."

Dat moet anders, vinden ook tweehonderd collega-burgemeesters. "We zien dat er vanuit Den Haag te lang is weggekeken. Wij zijn een gemeente die groeit en met groei komen meer inwoners. Met meer inwoners komen dus ook criminelen binnen. Daarin zijn wij geen uitzondering", zegt de burgemeester van Lansingerland.