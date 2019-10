Auto te water in Zuidland

Volgens lokale media werd de bestuurder van een personenauto onwel. De auto raakte vervolgens van de weg en kwam met een klap tot stilstand in een sloot. Meerdere ambulances en brandweerauto's rukten uit om de slachtoffers te helpen.

Omdat de auto op z'n kant terecht kwam konden de twee inzittenden niet gemakkelijk uit de auto komen. Volgens getuigen zijn ze uiteindelijk met hulp van de brandweer op de kant gekomen.

Het tweetal is in een ambulance nagekeken. Hun verwondingen zijn niet ernstig. De Beeldsweg in Zuidland is afgesloten. Een bergingsbedrijf komt het voertuig afslepen.