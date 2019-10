Politie: schietpartij Nieuwe Binnenweg staat niet op zich

Een groot rechercheteam is bezig het vuurwapengeweld in de stad tegen te gaan. “We kunnen op dit moment niet delen welke andere schietpartijen dat zijn, maar we willen het toch benoemen omdat het duidelijk maakt hoe belangrijk het is dat we de daders hiervan aanhouden", zegt rechercheur Martin van 't Hof.

"Het is niet de eerste schietpartij, maar waarschijnlijk ook niet de laatste. Als we het geweld dat gebruikt wordt door deze daders willen stoppen, moeten we ze nu aanhouden. Maar daar hebben we wel de hulp van getuigen bij nodig.”

Een tip

Bij de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg vielen op 29 september twee gewonden. Er waren volgens de politie veel getuigen, maar tot nu toe heeft aandacht in Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond 'slechts een tip' opgeleverd.

Even voor half tien 's avonds werd ter hoogte van café Roffa het vuur geopend, volgens getuigen vanuit een zwarte Volkwagen Golf die vanuit Rotterdam-Zuid het centrum is binnenreed. Die Golf werd rond twee uur ’s nachts in brand gestoken op het Henegouwerplein.



"We zien op beeld dat er rond twee uur een auto stopt op de Graaf Florisstraat, daar stapt iemand uit. De kans is groot dat deze persoon zicht heeft gehad op de brand of misschien wel wat daar aan vooraf ging”, vertelt Van 't Hof.

"Ook weten we dat er mensen aan het sporten of chillen waren op het sportveldje waar de auto aan geparkeerd stond. Ik snap dat het spannend kan zijn om een verklaring af te leggen, maar er zijn ook mogelijkheden om jouw informatie anoniem of vertrouwelijk te delen.”

Persoonsgericht fouilleren

Het vuurwapengeweld in de regio Rotterdam is dit jaar toegenomen. Afgelopen zomer waren er al meer schietpartijen dan in heel 2018. Toen bleef de teller steken op 71 schietpartijen.

Diverse maatregelen, zoals 750 euro tipgeld voor een vuurwapen en preventief fouilleren lijken niet veel uit te halen. Binnenkort start de politie daarom met een omstreden proef. Agenten mogen mensen die bij hen bekend zijn eerder fouilleren op wapens. Daarmee verkent Rotterdam de grenzen van de wet. Tot nu toe mochten fouilleeracties alleen in bepaalde gebieden en niet gericht tegen specifieke personen.