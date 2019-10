Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis de sterkste in derby

Rogier Veenstra over 1-0 nederlaag van ASWH bij Excelsior Maassluis: 'Twee zwakke ploegen in de tweede helft'

Excelsior Maassluis heeft zaterdagmiddag op sportpark Dijkpolder de derby tegen ASWH gewonnen. Het regionale onderonsje in de tweede divisie eindigde in 1-0 voor de ploeg uit Maassluis. De gasten uit Hendrik-Ido-Ambacht speelde de wedstrijd uit met tien man vanwege een rode kaart voor Abderrahim Loukili na een opstootje.

Sefa Kurt was de man van de wedstrijd. De centrale verdediger van Excelsior Maassluis kopte in de veertigste minuut het enige doelpunt van de derby binnen (1-0).

In de tweede divisie heeft Excelsior Maassluis na negen wedstrijden dertien punten. ASWH strijdt tegen de onderste plekken met zeven punten uit negen wedstrijden. Excelsior Maassluis is tiende. ASWH staat vijftiende.

Jong Sparta speelde op Het Kasteel met 1-1 gelijk tegen HHC Hardenberg. Karim Loukili maakte het enige doelpunt voor de belofteploeg uit Rotterdam. Na negen duels heeft Jong Sparta veertien punten.

Derde Divisie Zaterdag

SteDoCo gaf in de tweede helft een 3-0 voorsprong weg tegen VVSB. De ploeg uit Hoornaar speelde thuis met 3-3 gelijk tegen het team uit Noordwijkerhout. Vincent Verheul, Kyle Doesburg en Benjamin van Wanrooij scoorden de eerste drie goals voor SteDoCo, dat met elf punten tiende staat na negen duels.

Barendrecht leed de zesde nederlaag van het seizoen. De ploeg van trainer Jack van den Berg verloor op sportpark De Bongerd met 1-0 van vv Goes.

Hoofdklasse A

In de hoofdklasse A van het zaterdagvoetbal waren twee derbyzeges te noteren. Sportclub Feyenoord zegevierde bij Capelle met 2-1. Smitshoek uit Barendrecht klopte Spijkenisse op Sportpark Jaap Riedijk met 1-0.

Overige uitslagen:

Jodan Boys - Rijsoord 2-1

FC 's-Gravenzande - Zwaluwen 1-1

Punten in mindering en schorsingen

Zaterdagtweedeklasser Deltasport uit Vlaardingen heeft van de KNVB vijf punten in mindering gekregen naar aanleiding van een vechtpartij tijdens het districtbekerduel tegen HMSH uit Den Haag. Ook hebben drie spelers schorsingen gekregen die variëren van zeven tot acht maanden.

Alfonso Soler, voorzitter van Deltasport, laat in een reactie aan Rijnmond weten dat de club van de KNVB nog geen motivatie voor deze straf heeft gekregen. "Hopelijk krijgen we deze week meer te horen. We gaan pas vervolgstappen nemen als we de KNVB hebben gehoord", zegt Soler.