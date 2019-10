Bronzen medaille voor Steenhuis in Abu Dhabi

Judoka Guusje Steenhuis heeft zaterdag bij de Grand Slam in Abu Dhabi de derde plaats gehaald bij de klasse tot 78 kilogram. De judoka uit Hoogvliet versloeg in de strijd om de derde plaats de Zuid-Koreaanse Lee Jeung-yun. Steenhuis zegevierde op ippon.

In de kwartfinales verloor Steenhuis met waza-ari van de Sloveense Klara Apotekar. Vervolgens zegevierde zij in de herkansing van de Britse Natalie Powell op straffen. Vorig jaar won Steenhuis nog in Abu Dhabi.

In dezelfde klasse als Steenhuis strandde de Rotterdamse judoka Marhinde Verkerk in de tweede ronde. Ze verloor van de regerend wereldkampioene Madeleine Malonga op waza-ari.