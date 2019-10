Dirkslander uitgeroepen veiligste chauffeur van Nederland

Martin Kolff uit Dirksland mag zich een jaar lang de veiligste vrachtwagenchauffeur van Nederland noemen. Hij kwam zaterdagmiddag op het TT Circuit in Assen als winnaar uit de bus van het NK Veiligste Chauffeur.

Ruim duizend chauffeurs namen deel aan deze tweede editie van het kampioenschap, georganiseerd door verzekeringsmaatschappij TVM en ondersteund door Transport en Logistiek Nederland en Veilig Verkeer Nederland.

Kolff werd in 2018 bij de eerste editie van het kampioenschap al tweede. "Er stond bij mij veel spanning op, maar die is er nu gelukkig af", zei Kolff na afloop. "Ik drink er een colaatje op. Nee, geen alcohol, want ik moet nog naar huis rijden.”

Het NK Veiligste Chauffeur begon 1 juni met kennistoetsen en reactietests. Ook werd gedurende een langere periode het rijgedrag gemeten via een mobiele app.

De 120 beste chauffeurs streden vervolgens in twee halve finales in Rijssen en Gilze om tien plaatsen in de finale. Tijdens de finale op het TT Circuit gaf een lastige manoeuvreeroefening uiteindelijk de doorslag.