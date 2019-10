Debuut Feijenoord-doelman Van Pelt: heethoofdige Ajax-supporters en opgegeten sigaren

In het seizoen 1957/1958 won Feyenoord voor het eerst in Amsterdam sinds de invoering van het betaalde voetbal. De Rotterdammers zegevierden toen in De Meer met 2-1 van Ajax. Vooral voor Teun van Pelt was deze editie van De Klassieker een gedenkwaardige, omdat hij als 18-jarige doelman voor Feyenoord debuteerde.

Van Pelt begon in het veertiende elftal van Feyenoord. Op dat moment waren er zestien seniorenteams bij de Rotterdammers. "Ik ben langzamerhand naar boven geklommen. Mijn debuut tegen Ajax was dan ook onverwachts."

Veel weet Van Pelt niet meer van zijn debuut. "Maar ik speelde niet zo slecht", herinnert hij zich nog. "Ik was wel gespannen, maar gedurende de wedstrijd heb ik daar geen last meer van gehad."

Protest

Feyenoord, toentertijd nog Feijenoord geheten, kwam in die bewuste editie van De Klassieker op een 1-0 voorsprong tegen Ajax via een doelpunt van Cor van der Gijp. Nadat Loek den Edel voor Ajax de 1-1 had gescoord, leek Daan den Bleijker in de zeventigste minuut met de 1-2 De Klassieker te beslissen.

Maar het echte 'vuurwerk' ontstond pas in de slotfase van de wedstrijd. Ajax vond dat de club recht had op een strafschop, nadat Kees Rijvers namens Feyenoord op de doellijn hands zou hebben gemaakt. Scheidsrechter Jan Bronkhorst wilde daar niets van weten.

"De vurigste Ajax-supporters namen het niet", staat in De Volkskrant van 14 oktober 1957. "Het werd rumoerig rond het veld, maar ook binnen de lijnen werd de stemming er niet beter even op." Het Parool deed er een schepje bovenop. Zo had na de wedstrijd de bal met magnesiumpoeder bestrooid moeten worden om te kijken of Rijvers of Van Pelt inderdaad de bal met de vingers hadden aangeraakt.

Het Vrije Volk omschreef de onvrede op de tribunes als volgt: "Heethoofdige supporters hadden echter hun jasjes enige malen uitgetrokken, de vuisten onder elkaars neus gedrukt en van pure agitatie hun sigaren opgegeten." Volgens Algemeen Handelsblad vlogen de zitkussens om de oren van scheidsrechter Bronkhorst.



Na deze bewogen Klassieker diende Ajax een protest in. De Amsterdammers kregen vanwege dat protest na de wedstrijd (!) nog wel een strafschop te nemen. Ger van Mourik benutte de penalty, maar dat had geen gevolgen voor de 2-1 overwinning van Feyenoord. Het protest van Ajax zou uiteindelijk verworpen worden.

Van Pelt kan zich niets meer herinneren van dit protest. Wanneer hij wordt geconfronteerd met lovende woorden uit de kranten - zo werd Van Pelt door De Waarheid 'keeperstalent' genoemd - zegt Van Pelt met een lach: "Ik heb aardig wat balletjes kunnen tegenhouden. Maar ik heb niet veel van dat protest meegekregen, omdat ik door het dolle heen was vanwege de 2-1 uitslag."

'In de zeik genomen'

Uiteindelijk zou Van Pelt, inmiddels 80 jaar, nog 27 wedstrijden in het eerste van Feyenoord keepen. Omdat doelman Eddy Pieters Graafland in 1958 van Ajax overkwam, besloot Van Pelt niet veel later naar Go Ahead Eagles te vertrekken. Vervolgens zou hij nog voor Elinkwijk, BVV en FC Den Bosch spelen en richtte Van Pelt in 's-Hertogenbosch een sportzaak op.

Van Pelt kijkt met plezier terug op zijn tijd bij Feyenoord. "Maar als achttienjarige werd ik in de zeik genomen", lacht Van Pelt.

Over de komende editie van Ajax-Feyenoord heeft Van Pelt minder vertrouwen in een goed resultaat voor de Rotterdammers. "Ik hoop op een kleine nederlaag", erkent Van Pelt. "Dat Feyenoord gaat winnen, zit er volgens mij niet in. Maar die overwinning in 1957 neemt niemand mij meer af!"