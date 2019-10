Sportuitslagen: teams Sliedrecht Sport nog altijd foutloos

De volleybalteams van Sliedrecht Sport hebben zaterdagavond weer twee overwinningen bijgeschreven. Het herenteam klopte Zaanstad in sporthal De Basis met 3-1 in sets (25-23, 25-14, 23-25 en 25-17), terwijl de vrouwenploeg van Sliedrecht Sport in Ede met 3-1 (12-25, 25-17, 15-25 en 17-25 in sets te sterk was voor het Talentteam.

Na deze zeges blijven de teams van Sliedrecht Sport koploper in de eredivisie. Het mannen- en vrouwenteam hebben allebei twaalf punten uit vier wedstrijden.

De mannen van Reco ZVH uit Zevenhuizen verloren in Groningen met 3-0 in sets (25-13, 25-21 en 25-15) van SAMEN. Lycurgus. ZVH heeft na drie wedstrijden twee punten.

Basketbal

4Consult/Binnenland won zaterdagavond in de basketball league dames van Dozy Den Helder. In Barendrecht wonnen de basketbaldames met 75-66.

Na zes duels heeft Binnenland tien punten en is het team van coach Joost van Rangelrooy koploper. Lekdetec.nl kan zondag bij een overwinning op Jolly Jumpers op gelijke hoogte komen met Binnenland.

Rugby

In Middelburg heeft rugbyclub The Hookers uit Hoek van Holland in de ereklasse de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Oemoemenoe werd met 28-19 verslagen. In de degradatiegroep van de ereklasse heeft The Hookers vier punten uit drie wedstrijden en staan de Hoekenezen zevende van de acht teams.

Waterpolo

SVH deed in de eredivisie mannen goede zaken in de strijd tegen de onderste plaatsen. De Rotterdamse waterpoloërs waren in eigen bad met 12-11 te sterk voor PSV uit Eindhoven. In vier duels pakte SVH zes punten, waardoor de ploeg zevende is.

ZPB HΛProductions kon niet van de laatste plaats afkomen. De waterpoloploeg uit Barendrecht verloor het thuisduel tegen De Ham uit Krommenie met 9-8. Na vier wedstrijden is ZPB nog altijd puntloos.