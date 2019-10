Modest fashion op de catwalk in Schiedam

Modest fashion, oftewel kleding met Arabische en westerse invloeden. Het wordt steeds populairder in Rotterdam en andere grote steden. In het Stedelijk Museum Schiedam opende een maand geleden een tentoonstelling over het modefenomeen. Zaterdag was er een modeshow met voorbeelden.

"Het gaat om de Arabische cultuur. Die is bescheiden, maar we merken de laatste jaren wel dat daar verandering in komt. Ook meer gericht op moderne fashion richting de westerse wereld", zegt deelnemer aan de modeshow Mina El Hannaoui.

"Bedekkende kleding kan het idee opwekken van preuts en we mogen niets laten zien. Alleen deze generatie zegt: ik wil lekker zelf kiezen of ik op een dag mini of maxi draag. Of ik bedekt of minder bedekt mij presenteer."

Senna van het kledinglabel DNA by Sisters vult aan: "Wij staan voor urban Arabic fashionwear, deels modest. Dit is een voorbeeld van wat wij maken. Het is deels westers en deels Arabisch. Zoals je ziet is de riem heel Arabisch en de jurk heel modern.

De tentoonstelling zelf gaat over de opkomst van het modeverschijnsel. Het heeft niet alleen te maken met de toenemende invloed van de Islam in west-Europa, maar ook met de opkomst van de MeToo-beweging.

De tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam duurt nog tot en met 9 februari.