AFGELOPEN: Ajax-Feyenoord (4-0)

Feyenoord wacht zondagmiddag een zware opgave in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax. De Amsterdammers zijn koploper in de eredivisie, terwijl de Rotterdammers elfde staan. Maar Rijnmond Sport pakt groot uit met De Klassieker.

Ajax-Feyenoord begint zondagmiddag om 16:45 uur en is natuurlijk live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de twee radiocommentatoren in Amsterdam. Uiteraard zijn we zondag ook fanatiek actief op onze Facebook -, Twitter - en Instagram -pagina rondom De Klassieker.

Radio Rijnmond Sport start om 14:00 uur en duurt tot en met 19:00 uur. Bart Nolles is de presentator van de show.

In Radio Rijnmond Sport is er ook uitgebreid aandacht voor Sparta-FC Utrecht. Dennis Kranenburg doet vanaf 14:30 uur verslag vanaf Het Kasteel.

Scoreverloop

2' 1-0 Hakim Ziyech

7' 2-0 Nico Tagliafico

37' 3-0 David Neres

41' 4-0 Donny van de Beek

Opstelling Feyenoord

Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Berghuis; Narsingh, Jørgensen, Sinisterra

Bekijk hieronder de liveblog rondom de wedstrijd.