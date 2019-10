Verdachte dubbele bioscoopmoord komt uit Rotterdam

De 33-jarige Ergün S. zou op 11 april vorig jaar in Sappemeer als bestuurder van een auto zijn aangehouden, terwijl hij onder invloed was van cannabis. Vorige week donderdag moest hij voorkomen bij de politierechter. In de gegevens van de rechtbank staat Rotterdam als woonplaats vermeld.

Familieleden van S. vertellen bij het Algemeen Dagblad dat een echtpaar uit Slochteren de slachtoffers zouden zijn.

Na een melding vond de politie zaterdagochtend omstreeks 09:20 uur de twee levenloze lichamen in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. Gedurende het onderzoek kwam de verdachte in beeld.



De politie heeft een recente foto van de Ergün S. verspreid. Hij is een bekende van de politie. Ook heeft de politie videostills verspreid van het moment dat de verdachte de bioscoop verlaat.

De politie raadt af S. zelf direct te benaderen, maar direct de politie te bellen. Het is onbekend waar S. momenteel verblijft. De politie kan niet bevestigen of hij inderdaad in Rotterdam woonachtig is geweest. Wel is bekend dat S. in Schiedam werd geboren.

S. is 1.72 meter lang, heeft donker haar dat aan de zijkanten opgeschoren is en draagt een baard. Hij droeg op het moment van het verlaten van de bioscoop laarzen, een grijze rugtas, donkere kleding met een opvallend patroon op zijn trui en broek.