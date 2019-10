De Halloween-editie van Crazy, Sexy, Cool in Rotterdam-Zuid trok zaterdag 7500 bezoekers. Dit is iets meer dan werd verwacht door de organisatie.

In het Zuiderpark waren voor deze derde outdoor editie van het festival vijf 'scare-zones' gecreëerd. Hierin liepen enge figuren om de bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. Artiesten als Jebroer, Freddy Moreira, Afro Bros, The Partysquad en Snelle traden in verschillende tenten op.