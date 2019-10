HET OPKAMERTJE 20 okt 2019

EERSTE UUR

CURIEUZE COVERS

1. Heartbreak Hotel – Eilert Pilarm

2. My way – Gipsy Kings

3. Could you be loved - Reggaeville

4. Crazy little thing called love – Holly Wilson

JACQUES BREL

5. Ne me quitte pas – Jacques Brel

6. Moenie weggaan nie – Mich en scene

7. Inleiding tot Jacques Brel - Alex de Haas

8. Les prenoms de Paris – Jacques Brel

9. Het land is moe – Erik van Muiswinkel

10. Tango – Brigitte Kaandorp

11. At a Georgia Camp Meeting – Harry Breuer

12. Holiday playtime – King-Palmer

TUNE

13. Speaking guitar – Gerhard Narholz

TWEEDE UUR



1. Flirt – Dean Grant

2. Life on Mars – Postmodern Jukebox ft Olivia Kuper Harris

JAREN 30

3. My blue heaven – Musica Extrema

4. Juffrouw Van Dalen heeft een hoedje gekocht – Lou Bandy

5. Ik ben in Parijs geweest – August de Laat

6. M’n weekendhuisje – Willy Walden & Piet Muyselaar

7. Dit lied is duizend eeuwen oud – Jenny Arean

DE LIEFDE

8. Voor haar – Andermans Veren Live!

9. Evelyne – Bert de Coninck

10. Over de liefde – De Andersons

MENSEN IN DE KNEL

11. Ome Jan – Jules de Corte

12. Nerd – Jan Beuving