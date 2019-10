Penalty's nekken Sparta tegen FC Utrecht (1-2)

Sparta heeft zondagmiddag met 1-2 verloren van FC Utrecht. Alle goals vielen in de eerste helft. Jean-Christophe BahebeckĀ en Adam Maher scoorden vanaf elf meter voor de uitploeg. Ragnar Ache scoorde voor Sparta.

De wedstrijd tussen de huidige nummer negen en zeven van de ranglijst was snel los. Ariel Harush, die de geschorste Tim Coremans verving, haalde met zijn eerste actie in het doel van Sparta Jean-Christophe Bahebeck onderuit. Hij mocht daardoor vanaf elf meter aanleggen en faalde niet: 0-1.

Sparta creëerde daarvoor eigenlijk niks. Totdat er een doelpunt letterlijk uit de lucht kwam vallen. Ragnar Ache kopte de Rotterdammers stijlvol naar 1-1. Toch stond Sparta met rust op een achterstand.

Mohamed Rayhi maakte bij een vrije trap een handsbal in de muur, waardoor de bal weer op de stip ging. De inzet van Bahebeck werd gestopt door Harush, maar doordat hij te vroeg van zijn lijn was, moest de strafschop opnieuw genomen worden.

In de tweede helft gebeurde er niet heel veel voor beide doelen. Via Jurgen Mattheij was Sparta nog wel dichtbij. Maar zijn kopbal werd door doelpuntenmaker Adam Maher van de lijn gehaald.

In de slotfase vond Sparta nog wel dat zij recht hadden op een strafschop na een vermeende handsbal in het strafschopgebied. Maar de bal ging niet voor de vierde keer op de stip en mede daardoor kon Sparta niet meer op gelijke hoogte komen. Door de nederlaag zakt Sparta naar de tiende plek in de eredivisie.

Scoreverloop

7' 0-1 Jean-Christophe Bahebeck

20' 1-1 Ragnar Ache

43' 1-2 Adam Maher (strafschop)

Beluister hierboven het doelpunt van Ragnar Ache terug met commentaar van Dennis Kranenburg. Later volgen hier ook interviews.