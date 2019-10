In Sliedrecht is zaterdagmiddag een man aangehouden, die verdacht wordt van aanranding.

Dat meldt agent Frank Ruitenberg op Instagram. De politie werd eigenlijk gebeld voor een melding over overlast bij de Kerkbuurt in Sliedrecht. Bij aankomst bleek volgens de politie dat de 'overlastgever inmiddels ook iemand had aangerand.'

De verdachte zit vast op het bureau in Dordrecht.