Bekeuringen voor trouwstoet

Een trouwstoet uit Breda, die onderweg was naar Rotterdam, heeft verkeersoverlast veroorzaakt.

Nadat de politie klachten kreeg, volgden een politieauto en motor de stoet. In korte tijd constateerde de politie acht overtredingen, zoals toeteren. De agenten spraken de bestuurders aan.

Op deze waarschuwing reageerden de bestuurders volgens de politie laconiek.

Boete naar huis gestuurd

Om het andere verkeer niet verder te hinderen, mocht de stoet wel verder rijden en besloot de politie de boetes niet direct uit te schrijven, maar naar het huisadres te sturen. Wel werd de politie in Rotterdam ingeseind.

Ook vloog er illegaal een drone boven de stoet. Die zal in een later stadium in beslag worden genomen.