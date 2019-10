Dramatische eerste helft vloert Feyenoord bij Ajax (4-0)

Feyenoord heeft zondagmiddag met maar liefst 4-0 verloren van Ajax. In Amsterdam maakten Hakim Ziyech, Nico Tagliafico, David Neres en Donny van de Beek de doelpunten. Feyenoord zakt door de nederlaag tot overmaat van ramp naar de twaalfde plaats in de eredivisie.

Trainer Jaap Stam koos voor een aanvallende opstelling tegen Ajax. Berghuis speelde op 'tien', Narsingh nam zijn plek over op rechts, Nicolai Jørgensen speelde in de punt van de aanval en Luis Sinisterra op links.

Zoals wel vaker ging het in De Klassieker al snel fout voor de Rotterdammers. Quincy Promes was er aan de linkerkant vandoor en gaf de bal in het strafschopgebied op Dusan Tadic. De aanvoerder van de Amsterdammers tikte hem door op Hakim Ziyech, die de bal onder Vermeer door schoot. De bal rolde langzaam over de doellijn: 1-0.

Snelle 2-0

Slechts vijf minuten later lag de bal alweer in het doel. Sergiño Dest lanceerde zichzelf aan de rechterkant en kon de bal op de achterlijn nog voorgeven. Via Tadic en Neres belandde de bal bij Nico Tagliafico, die de bal over Kenneth Vermeer kon wippen.

Neres maakte zo’n tien minuten voor rust voor Ajax ook nog de 3-0. Via Tadic speelde hij zich gemakkelijk vrij en rondde hij koelbloedig af.

Het werd voor rust nóg erger voor Feyenoord. Een schot van Promes werd door Vermeer voor de voeten van Dest gebokst. Die bracht hem bij Donny van de Beek: 4-0. Met die stand werd er gerust.

Schade beperkt

In de rust werd Steven Berghuis van het veld gehaald en kwam Renato Tapia in het veld.

In de tweede helft nam Ajax wat gas terug. Toch kregen de Amsterdammers nog verschillende kansen op de 5-0, maar die viel niet meer.

Jaap Stam wisselde verder nog Leroy Fer voor Sam Larsson en Lutsharel Geertruida voor Luciano Narsingh. Een aantal mogelijkheden voor Feyenoord op de 4-1 werden ook niet benut.

Scoreverloop

2' 1-0 Hakim Ziyech

7' 2-0 Nico Tagliafico

37' 3-0 David Neres

41' 4-0 Donny van de Beek

Opstelling Feyenoord

Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Senesi, Haps; Fer (Larsson 59’, Toornstra, Berghuis (Tapia 46’); Narsingh (Geertruida 74’), Jørgensen, Sinisterra