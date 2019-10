Henk Fraser over Sparta-Utrecht: 'Onnodig met lege handen'

"Nee, dat gevoel was bij ons ook", zegt Fraser. "We begonnen niet goed, of Utrecht begon wèl goed. Na een kwartier kwam de wedstrijd wat meer in balans. Alleen maken wij aanvallend een fout, waarbij we in de omschakeling tegen een penalty aanlopen. Dat is onze schuld. Frustrerend is dat dit soort zaken duidelijk is aangegeven en we daar niet goed op anticiperen."

De strafschop werd veroorzaakt door Ariel Harush. De Israëlische doelman maakte in zijn eerste actie in het eerste van Sparta een overtreding op Jean-Christophe Bahebeck. De bal ging op de stip en Bahebeck pakte dit buitenkansje zelf uit.

"Daarna zie je wel een Sparta dat in balans is met Utrecht, wat toch een van de grotere ploegen is, en we scoren goed de 1-1. Dan krijgen we ongelukkig weer een penalty tegen, maar ik denk wel terecht", zegt Fraser. De strafschop wordt gegeven nadat de VAR constateerde dat een vrije trap van FC Utrecht in het strafschopgebied met de hand wordt geraakt. "Het is niet logisch wat Mo Rayhi daar doet, zo eerlijk moeten we zijn", analyseert de trainer.

Het duurde bij de strafschoppen even voordat er duidelijkheid was. De VAR, de videoscheidsrechter, bestudeerde de beelden en concludeerde tweemaal dat er een strafschop aan Utrecht toegekend moest worden. Fraser: "Als je gebruik maakt van de VAR en de beslissingen zijn cruciaal, dan heb ik er geen moeite mee dat het wat langer duurt." De tweede strafschop moest opnieuw genomen worden nadat Harush te vroeg van de lijn kwam. "In mijn ogen was het minimaal, maar het is wel de regel", zegt Fraser realistisch.

Bekijk hierboven heel het interview met Henk Fraser hierboven.