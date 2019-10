Twee mannen uit Ridderkerk stelen Limburgse hennep

Kort na middernacht kwam een melding binnen dat er in de Beatrixstraat in Landgraaf iets aan de hand was. Een buurman had last van geluidsoverlast en wilde zijn buren daarop attenderen.

Een man deed de deur open en probeerde hem naar binnen te trekken. Dat lukte niet waarna de bezorgde buurman er vandoor ging. De man ging hem achterna en deelde vervolgens enkel klappen uit. Vervolgens werd de politie gealarmeerd.

Er waren vier mensen in de woning aanwezig. Zij vertelden de politie dat ze net beroofd waren.

Na verder onderzoek bleken uit de mannen uit Ridderkerk, een man van 24 en een man van 26 jaar, hierbij betrokken te zijn. Ze zitten vast op verdenking van diefstal met geweld.