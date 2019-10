'Huis Rotterdamse verdachte bioscoopmoord vergrendeld'

In het huis van de 33-jarige Rotterdammer Ergün S is zaterdag een inval gedaan. Zijn huis is vergrendeld, zo meldt RTL Nieuws.

De Rotterdammer wordt ervan verdacht dat hij een echtpaar heeft vermoord in de Pathé in Groningen. Het echtpaar, een man van 56 en een vrouw van 55-jarige leeftijd, werkten als schoonmakers in de bioscoop. De politie denkt aan een uit de hand gelopen overval.

Ergün S zou in de Rotterdamse wijk Witte Dorp wonen. "Hij woonde hier samen met zijn vader sinds een jaar of acht. Na het overlijden van zijn vader ging hij het verkeerde pad op. Daarna was hij weinig thuis," zegt een buurvrouw tegen RTL Nieuws.

Ook de Telegraaf citeert een buurvrouw uit Rotterdam. Die zegt dat Ergün S. zijn dochtertje en ex-vriendin van wie de ouders in Groningen wonen, achterna gegaan is. In zijn woning aan het Hoogaarspad zou iemand anders wonen, die het huis van Ergün S. huurt.

De woordvoering over de moorden ligt bij de politie Groningen, die wilde zondagavond niet bevestigen of de woning van Ergün S. in Rotterdam inderdaad op slot zit.