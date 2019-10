Jaap Stam over toekomst bij Feyenoord: 'Moeten we goed over nadenken'

Feyenoord verloor zondagmiddag met 4-0 van Ajax. Trainer Jaap Stam kreeg de laatste tijd al veel kritiek te verwerken en moet het nu nog meer ontgelden. De vraag is of de toekomst van Stam bij Feyenoord ligt.

Het verbaast de trainer zelf niks dat het over zijn mogelijke vertrek gaat. "Je weet hoe het gaat, je weet hoe mensen denken, hoe de tendens al een tijdje is en hoe die gecreëerd wordt. Er wordt niet gekeken hoe de situatie in realiteit is.

Uiteindelijk is het wel zo dat je als trainer verantwoordelijk bent voor de stand en uitslagen van wedstrijden."

Stam sluit ook niet uit dat hij zelf de handdoek gooit. "Dat soort momenten kunnen er altijd komen. Daar moeten wij goed over na denken."

Rijnmond

Stam is verder heel kritisch op Rijnmond. "Jullie zijn heel goed op weg de tendens nog meer naar beneden te halen", doelt hij op de berichtgeving van Rijnmond.

"Ik heb jullie deze week ook al gezegd dat jullie zogenaamd heel positief zijn over Feyenoord. Maar laten we even reëel zijn, de meesten van jullie zijn negatief over Feyenoord.

Wat heel jammer is, moet ik zeggen. Ik begrijp dat er qua uitslagen en stand naar een trainer gekeken wordt. Dus ik begrijp ook hoe de gedachtes zijn."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Jaap Stam terug.