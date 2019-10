Boze Feyenoordfans verzamelen zich op trainingscomplex 1908

De fans hebben fakkels bij zich en er is vuurwerk afgestoken. De sfeer is grimmig, volgens aanwezigen. De bus werd bestormd, fans klopten op de ramen. De ME deelde klappen uit en begeleidde de bus naar de ingang van het complex.

Verlies van Ajax

Feyenoord verloor zondag kansloos met 4-0 van Ajax. De club beleeft tot nu toe een uiterst teleurstellend seizoen en staat twaalfde.

De fans verwijten de spelers onder meer een gebrek aan inzet. Ook trainer Jaap Stam moet het ontgelden. Verschillende spelers stapten uit de bus en gingen in gesprek met de fans.

"Ik ben voor jullie gebleven. Leroy Fer is uit Engeland gekomen, net alsof wij expres verliezen," zo zei Steven Berghuis tegen de fans.

De supporters schreeuwen om Stam, maar de trainer laat zich niet zien. Ook andere spelers als Karsdorp, Bijlow, Jørgensen, Larsson, Vermeer en Botteghin waren erbij. Zij spraken met de supporters, die zich om hen heen verzamelden.

Volgens de politie zijn er geen aanhoudingen verricht. "De spelers zijn naar huis, supporters gaan nu ook langzaam weg. De ME is al vertrokken", zei een politiewoordvoerder rond 21.45 uur.

Bij het trainingscomplex staan de auto's van de spelers en staf.