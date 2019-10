VIDEO: Feyenoord-spelers spreken boze supporters

Leroy Fer en Steven Berghuis voerden het woord. "Niemand van het team gaat het veld op om bewust te verliezen", zegt Berghuis. "Dat geloof ik niet. Het is gewoon dat we heel domme fouten maken."

"Ik weet dat ik sommige mensen tegen me heb", vervolgt Berghuis tussen de supporters. "Maar na het kampioenschap ben ik teruggekomen en ben ik niet naar PSV gegaan. Ook Lerra (Leroy Fer, red.) is teruggekomen uit Engeland.

Waar we nu staan met Feyenoord is onwaardig voor de club. We moeten dit gaan omdraaien en daar zijn we nu al mee bezig."

Bijna de gehele selectie, waaronder Nicolai Jørgensen, Sam Larsson, Kenneth Vermeer, Justin Bijlow en Eric Botteghin waren erbij. Zij spraken met de supporters om zich heen. Bekijk hierboven de beelden.