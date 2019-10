Platteland produceert meer huishoudelijk afval dan steden

In niet-stedelijke gemeenten werd vorig jaar gemiddeld meer huishoudelijk afval ingezameld dan in stedelijke gemeenten. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In onze regio spant de gemeente Westvoorne de kroon: daar werd in 2018 737 kilogram huishoudelijk afval gemiddeld per inwoner ingezameld. In Rotterdam werd gemiddeld het minste afval ingezameld. Daar werd 414 kilogram per inwoner aan huishoudelijk afval geteld.

Landelijk gezien werd in Nederlandse steden gemiddeld per inwoner 419 kilo ingezameld. Dat is 173 kilo minder dan op het platteland, waar 592 kilo afval per inwoner is ingezameld.

In niet-stedelijke gemeenten, waar meer huizen een tuin hebben, werd in 2018 gemiddeld 138 kilo groente-, fruit- en tuinafval per inwoner ingezameld. In steden was dit gemiddeld slechts 29 kilo per inwoner. Voor glasafval zijn de verschillen minder groot: in 2018 zamelden dorpen en kleine steden gemiddeld 23 kilo glasafval per inwoner in, tegen dichtbevolkte steden 16 kilo.