Het weer van vandaag: blijft het droog?

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Het wordt koud met een temperatuur dalend naar 5 graden aan zee en 1 graad in het oosten van de regio. Aan de grond kan het in het binnenland licht gaan vriezen. De wind waait zwak en aan zee matig en draait naar het noordoosten.

Morgen een mooie en vrij zonnige dag en blijft het droog. Het wordt 12 graden. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.

(Grond)vorst

Woensdag ook mooie dag met flink wat zon en droog. Donderdagmiddag vanuit het zuidwesten wat regen. In de middag wordt het 9 of 10 graden en de nachten verlopen koud met lichte (grond)vorst. Vanaf vrijdag dan wisselvallig weer met geregeld regen of een bui. In het weekend wordt het 13 graden en is er van nachtvorst geen sprake meer.