Werkzaamheden Coolsingel op de helft: nu is de westkant aan de beurt

Het eerste deel van de werkzaamheden aan de Coolsingel in Rotterdam zit erop. De oostkant is klaar, nu is het de beurt aan de westkant. Verkeer kan daardoor sinds maandagochtend over de nieuwe rijstrook van het Hofplein naar de Erasmusbrug.

Verkeer rijdt dan over de nieuwe rijbaan aan de kant van het Stadhuis en het World Trade Center (WTC). Alles gaat dan voortaan over één strook. Even wennen dus, zegt omgevingsmanager van de gemeente Frans de Reuver. "Een nieuwe situatie is altijd even wennen. Dat is niet alleen voor de automobilisten, maar ook voor de fietsers en de voetgangers. Rotterdam is daar gauw aan gewend, dus daar maak ik me niet zo veel zorgen om."

Alleen het gedeelte vanaf de Meent en de Aert van Nesstraat tot het Hofplein is twee richtingen, dus verkeer vanuit die twee straten kan nog wel linksaf of rechtsaf richting het Hofplein.

Of de nieuwe situatie files gaat opleveren moet de toekomst uitwijzen, zegt De Reuver. "Ik denk dat de omliggende wegen buiten de Coolsingel genoeg capaciteit hebben om dat op te vangen. We hopen in ieder geval dat het mee gaat vallen."

Fietspad

Het zogenoemde 'omslagpunt' van de werkzaamheden betekent ook dat fietsers voortaan geen vrij spel meer hebben over de volledige asfaltbreedte. Zij konden tijdelijk van de hele rijbaan gebruik maken. "Dat gaat eventjes niet. Maar straks als de kant van de Bijenkorf helemaal klaar is, dan hebben we een vrijliggend fietspad in twee richtingen. Het is voor hen ook nog eventjes aanpassen", zegt De Reuver.

Tot het einde van het jaar wordt nog de laatste hand gelegd aan de kant van het Stadhuis. Vanaf januari 2020 gaan ook de werkzaamheden bij de Schiedamsedijk en bij de Kruiskade bij het Hilton-hotel van start. In maart 2021 moeten alle werkzaamheden klaar zijn.