Rotterdamse moslimpartij NIDA doet ook in Almere mee aan verkiezingen 2022

NIDA-leider en fractievoorzitter in Rotterdam Nourdin El Ouali (rechts)

De politieke partij NIDA wil na Rotterdam en Den Haag in 2022 ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Almere.

De partij, die zegt door de islam te zijn geïnspireerd, vindt haar oorsprong in Rotterdam. Politiek leider Nourdin El Ouali, fractievoorzitter in Rotterdam, vindt het "mooi om te zien hoe NIDA groeit".

De partij wordt in Almere aangevoerd door zittend raadslid Hassan Buyatui. Hij is sinds 2014 lid van de gemeenteraad van Almere, aanvankelijk voor de PvdA maar later als onafhankelijk raadslid.

Buyatui (44) zegt zich te richten "op alle Almeerders, in al hun diversiteit, met een positieve en verbindende boodschap. Mensen snakken in deze tijd van tegenstellingen, negativiteit en islamofobie naar een optimistisch geluid."

Als speerpunten worden genoemd de extra beveiliging voor moskeeën en de Almeerse synagoge, bodycams voor alle Almeerse politieagenten, forse lastenverlichting, gratis parkeren bij het ziekenhuis en een Almeers ‘deltaplan onderwijs’ ter bestrijding van het lerarentekort.